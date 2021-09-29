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Ahmet Ağaoğlu, Trabzonsporlu taraftarlara umut verdi

#Trabzonspor#Ahmet Ağaoğlu#Anadolu Kulüpleri
Ahmet Ağaoğlu, Trabzonsporlu taraftarlara umut verdi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili taraftarların lig maratonunun sonunda hak ettiği mutluluğu yaşayacağına inandığını ifade etti.

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Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki yazısında, uzun ve meşakkatli bir sezona güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu kadrosunun, taraftarların mutluluğunu ne kadar çok istediklerini henüz daha sezonun başında olunmasına rağmen çok net bir biçimde gösterdiğini vurgulayan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Futbolcularımızın saha içindeki azim, istek ve hırsı saha dışındaki bizleri de çok mutlu ediyor. Gayretimizi ve heyecanımızı bir kat daha perçinliyor. Umuyor ve diliyorum ki dünyanın dört bir yanında büyük bir sabır, heyecan ve tutkuyla Trabzonspor'un başarısını bekleyen siz değerli taraftarlarımız bu uzun lig maratonun sonunda hak ettiği mutluluğu yaşayacaktır."

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"Yaklaşık 3,5 yıldır yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte sürdürdüğümüz ekonomik ve sportif planlama, teknik direktörümüz Sayın Abdullah Avcı ve ekibinin samimi çalışmaları ile birleşince saha içinde ve saha dışında çok güçlü bir Trabzonspor ortaya çıkardı." ifadesini kullanan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Sezon başlamadan önce tamamladığımız transferlerimiz, bütçemiz dahilinde kadromuza kattığımız pek çok yerli ve yabancı futbolcumuz ile birlikte Trabzonspor'umuz bugün şampiyonluğun en güçlü adayı haline geldi. Ancak unutmamamız gerekir ki takımımız sadece aramıza yeni katılan futbolcularımızla değil, mevcut kadromuzda bulunan yerli ve yabancı oyunlarımızın yanı sıra Trabzonspor'umuzun tarihini, kimliğini ve misyonunu ruhunda taşıyan oyuncularımızın da katkılarıyla başarıya yürüyecektir. Bu nedenle her şart ve koşulda büyük bir samimiyetle bizlerden desteğini esirgemeyen taraftarlarımızın, Trabzonspor'umuzun göz bebeği futbolcularımıza da gereken desteği göstermesi en büyük temennimizdir."

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Ağaoğlu, birliktelik mesajı da vererek, "Bizlerin en büyük gücü, birbirine kenetlenmiş, güvenmiş ve inanmış taraftarlarımızdır. Hep birlikte hedefine yürüyen, hep birlikte başarıyı hedefleyen Trabzonspor camiasının kazanamayacağı hiçbir zafer, üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Şimdi her zamankinden daha çok bir ve beraber olma zamanı. Hep birlikte yan yana olma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

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#Trabzonspor#Ahmet Ağaoğlu#Anadolu Kulüpleri