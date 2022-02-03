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Ahmet Ağaoğlu: "Sezon sonu vuslat olsun..."

#Trabzonspor#Süper Lig#Ahmet Ağaoğlu
Ahmet Ağaoğlu: Sezon sonu vuslat olsun...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig’in zirvesinde açık ara puan farkıyla bulunan bordo-mavili takımın yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirterek, "Hepimizin canı gönülden duyduğu arzu aynı: Sezon sonu vuslat olsun" dedi.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinin 193’üncü sayısında yer alan yazısında, Spor Toto Süper Lig’in zirvesindeki A takımın başarısının birkaç nedenden dolayı sıradan olmadığını belirterek, "Her şeyden önce spor kamuoyunda halen pek çok kişinin skor tabelasında veya puan durumunda rakamlardan ibaret gördüğü şey, bizim yaklaşık dört yıllık çabamızın meyvesidir" ifadelerini kullandı.

"HERKES BİRBİRİNE SIMSIKI KENETLENDİ"

Göreve geldikleri ilk günden itibaren sistem ve sürdürülebilirlik temelli çizdikleri yol haritasına camianın da desteğiyle sadık kalmayı başardıklarını ifade eden Başkan Ağaoğlu, "Bundan sonra da hedeflerimiz doğrultusunda aynı sadakat ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Bu sezonun #L1DER takımını kucakladığımız gibi, geleceğin Trabzonspor’unu da beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.

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"KUCAKLAŞMA VE DAYANIŞMA"

Bordo-mavili takımın bu sezon elde ettiği başarıyı sıra dışı kılan bir diğer unsuru 'kucaklaşma' olarak belirten Ağaoğlu, "Camianın her birleşeni, taraftarı, futbolcusu, divan üyesi, personeli, kısacası senelerdir içinde biriktirdiği büyük özleme cevap arayan herkes birbirine sımsıkı kenetlendi. Başarı formülünün çarpan hanesine her şeyden önce bu dayanışma yazılmalı" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Hepimizin canı gönülden duyduğu arzu aynı; sezon sonu vuslat olsun. Bu vuslatı kimileri, her sezon zirve yarışında görülen diğer ekiplerin kötü gidişinin içinden sıyrılıp gelen bir takımın başarısı sayacak. Oysa bizim için bir son değil, bir başlangıç olacak. Sonrasında da tabir yerindeyse 'oyun disiplininden kopmadan' hedef ve ilkelerimiz doğrultusunda Trabzonspor için çalışmaya devam edeceğiz. Başarımızın spor kamuoyu için bir çeşni, farklı bir lezzet olmadığı asıl bundan sonra anlaşılacak" dedi.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Ahmet Ağaoğlu

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