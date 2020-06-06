MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAhmet Ağaoğlu, Serkan Asan ve Kerem Baykuş'u ziyaret etti
GeriFutbol Ahmet Ağaoğlu, Serkan Asan ve Kerem Baykuş'u ziyaret etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 17:10,Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu, Serkan Asan ve Kerem Baykuş'u ziyaret etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet Ağaoğlu, Serkan Asan ve Kerem Baykuş'u ziyaret etti
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç oyuncuları Serkan Asan ve Kerem Baykuş'un daveti üzerine yayladaki ailelerini ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Ağaoğlu, kulübün futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar ile birlikte Düzköy ilçesine bağlı Haçka Yaylası'na gitti.

Gösterilen misafirperverlikten dolayı oyuncular ve ailelerine teşekkür eden Ağaoğlu'nun, "Bugün genç kardeşlerimizin daveti üzerine Haçka Yaylası'na geldik. Serkan Asan'ın ve Kerem Baykuş'un ailelerinin bizim için hazırladığı muhteşem yemeklerden yedik. Mısır ekmeği, kuymak, köy yoğurdu ve daha birçok organik lezzetten tattık. Bizim her şeyimiz organik. Yemeğimiz de organik, futbolcumuz da organik, sevgimiz ve samimiyetimiz de organik. Burada biz bizeyiz, yan yanayız ve çok mutluyuz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

 

Ahmet Ağaoğlu, Serkan Asan ve Kerem Baykuşu ziyaret etti

Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle