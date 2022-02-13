Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluk söylemleri için çok erken"

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, müsabaka sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Konyaspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Ağaoğlu, "Gerçekten şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma yakışır düzeyde mücadele ettiler. Anadolu futbolunun gelişmesinde katkısı olan kulüplerin öncülerinden olarak görüyorum ben Konyaspor'u, zaten lig sıralamasına bakarsak ilk dört takım bu sene ekonomik bütçeyle neler yapılabileceğini, nasıl bir performans sergileneceği konusunda eminim ki tüm ülkeye ders niteliğinde bir performans ortaya koydular. En büyük tebrik hocamıza, oyuncularımıza ve büyük Trabzonspor taraftarına, uzun süredir böylesine coşkulu, taraftarın coşkulu olduğu bir maç izlememiştim. 90 dakika oyuncularımızla birlikte mücadeleyi bırakmadılar" şeklinde konuştu.



"Şampiyonluk söylemleri için çok çok erken"

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Şampiyonluk söylemleri için çok erken olduğunun altını çizen Başkan Ağaoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Biz sadece bir maç kazandık. Şampiyonluk söylemleri için çok çok erken. Önümüzde bir Aytemiz Alanyaspor maçı var. Kayserispor maçı var. Fenerbahçe maçı var. Lig devam ediyor. Konyaspor'un şansı var. Arkadan gelen takımların şansı da devam ediyor. 25. hafta oynadık ve 13 hafta kaldı. Ortada 39 puan var. Çok şeyleri değiştirir. Bugüne kadar nasıl geldiysek aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Sadece bir maç kazandık. Çok önemli bir rakip ile oynadık. Önemli bir 3 puan kazandık. Maç maç yolumuza devam edeceğiz. 22 Mayıs geldiğinde ipi göğüslersek o zaman çok farklı şeyler konuşuruz. Konyaspor'un, Alanyaspor'un, Hatayspor'un ve Başakşehir'in ortaya koydukları performanstan Türk futbolunun çok büyük dersler çıkarması lazım."



"Bu bir ekip işidir"

Ahmet Ağaoğlu, bugünkü başarının bir ekip işi olduğunu aktararak, "Bunu kimseyle sınırlayamayız. Bu bir ekip işidir. Bu bir takım çalışması. Bütün hesaplarımızı, kitaplarımızı en ince hesaplarına kadar değerlendiriyoruz. Hem ekonomik hem fazla verim alacağımız oyunculara yöneldik. Bunun için bir sınırlama yaparsanız hayatınızın hatasını yaparsınız. Bu bir ekip işidir. Bunu henüz bir başarı olarak değerlendirmiyorum. İyi gidiyoruz. Bir planlamamız var. Hiç kimse 'bu işi en iyi ben biliyorum' demiyor. Bilen, bilmeyene yardım ediyor. En önemli unsurlardan biri de bütçe planlamasıdır. Herkesin iyi niyetle çalışması neticesinde bu noktaya geldik" ifadelerini kullandı.



"Nwakaeme kendini geliştiriyor"

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Nwakaeme'nin sözleşmesiyle ilgili yöneltilen soruya ise Ağaoğlu, "Nwakaeme her geçen gün kendini geliştiriyor. İkinci golde yaptığı asist dünyada herhalde eşine benzerine rastlanmamıştır. Çok uzun sürede jeneriklerde kalacak bir performans ortaya koydu" yanıtını verdi.

Müsabaka sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Trabzonsporlu taraftar Eyüp Yusuf'a da değinen Ağaoğlu, "Trabzonspor taraftarı çok farklı bir taraftar. Takımı için canını hiçe sayanların oluşturmuş olduğu bir taraftar kitlemiz var. Hayatını kaybeden kardeşimize Allahtan rahmet diliyorum. Galibiyeti gölgede bıraktı. Üzüntümüz büyük" dedi.