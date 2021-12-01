Ahmet Ağaoğlu: "Hakemlerle ilgili konuşmama kararı Kulüpler Birliği’nin değil, 14 kulübün prensip kararı..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca müjdeyi duyurdu: 2500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapacağızBakan Koca müjdeyi duyurdu: 2500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapacağız#Fahrettin Koca
Merkez Bankasından piyasaya müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya müdahale#Merkez Bankası
Görüntüler ortaya çıktı Tünele girer girmez... Olay anı saniye saniye kamerada...Görüntüler ortaya çıktı! Tünele girer girmez... Olay anı saniye saniye kamerada...#Fenerbahçe
Milli Eğitim Şûrasında öğretmenlerle ilgili tarihi kararlarMilli Eğitim Şûrasında öğretmenlerle ilgili tarihi kararlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Bugüne kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağızErdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Bugüne kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Milyonların beklediği toplantı İşte asgari ücretle ilgili masada konuşulan rakamlarMilyonların beklediği toplantı! İşte asgari ücretle ilgili masada konuşulan rakamlar#Asgari Ücret
Harekete geçildi Milyarlık vurgunda yeni gelişmeHarekete geçildi! Milyarlık vurgunda yeni gelişme#Bitrota
Herkesi tehdit ediyor Hesabınızı kontrol edin... 4 yıla kadar hapis cezası varHerkesi tehdit ediyor! Hesabınızı kontrol edin... 4 yıla kadar hapis cezası var#Sosyal Medya
Ebru Şallı isyan etti: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlarEbru Şallı isyan etti: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar!#Ebru Şallı
Sürücülerin kabusu oldu... Araç sahipleri dikkat Çok önemli uyarıSürücülerin kabusu oldu... Araç sahipleri dikkat! Çok önemli uyarı#Araç Bakımı
Komşusunu bombayla havaya uçurdu Gerekçesi pes dedirtti...Komşusunu bombayla havaya uçurdu! Gerekçesi 'pes' dedirtti...#Rusya
Bizi kandırıyor, yemezler...'Bizi kandırıyor, yemezler...'#Fenerbahçe
Tam aşılı olup Covid-19’dan vefat edenlerin ortak noktaları ne | Kimler risk altındaTam aşılı olup Covid-19’dan vefat edenlerin ortak noktaları ne? | Kimler risk altında?#COVID-19
Sahte şampuanlar tehlike saçıyor İçine deterjan bile koyuyorlar, fazla köpürüyorsa...Sahte şampuanlar tehlike saçıyor! 'İçine deterjan bile koyuyorlar, fazla köpürüyorsa...'#Sahte Ürün
Geleceği parlak bir oyuncuydu, 8.5 aylık hamileyken cinayete kurban gittiGeleceği parlak bir oyuncuydu, 8.5 aylık hamileyken cinayete kurban gitti#20'Li Yaşlarında Ölen Ünlüler
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Ahmet Ağaoğlu: "Hakemlerle ilgili konuşmama kararı Kulüpler Birliği’nin değil, 14 kulübün prensip kararı..."

#Kulüpler Birliği#Ahmet Ağaoğlu#Hakemler
Ahmet Ağaoğlu: Hakemlerle ilgili konuşmama kararı Kulüpler Birliği’nin değil, 14 kulübün prensip kararı...

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 14 kulübün hakemlerle ilgili konuşmama kararının Kulüpler Birliği'nin kararı olmadığını, o gün toplantıya katılan 14 kulübün prensip kararı olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği arasında Riva Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen toplantı sona erdi.

Toplantının ardından konuşan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kulüpler Birliği, 1. Lig Kulüpler Birliği, TFF ile birlikte MHK’nin yeniden yapılanması, MHK ile alakalı olarak yaşanan sıkıntılar, sorunlar, problemler ve bunun çözümü doğrultusunda yaklaşık 2 aydır TFF ve MHK ile Kulüpler Birliği ortaklaşa bir çalışma yürütmekteydi. Bu doğrultuda da TFF, David Elleray ile bir süre önce danışman olarak anlaşma imzaladı. Elleray, Kulüpler Birliği’nden geçtiğimiz ay içerisinde, tüm kulüplerden sıkıntıları detaylarıyla anlatan rapor rica etmişti. Raporlar kendisine ulaştırıldı. Kendisi ön değerlendirme yaptı. Bu toplantıda kendisine göndermiş olduğumuz raporlar doğrultusunda bir değerlendirme yaptığını ama çok detaylı olarak kendisinin süreye ihtiyacı olduğunu ifade etti. Teker teker tüm kulüplerden yaşanılan sıkıntılar, bu sıkıntılarla ilgili olarak kendilerinin çözüm önerilerini dinledi. TFF, MHK ve Kulüpler Birliği’nin oluşturduğu ortak çalışma grubunun çalışmaları aynı doğrultuda devam edecek. Bu konuda federasyon başkanımız da kulüplerle aynı görüşü paylaştığını ifade etti. Her iki tarafta da aynı iradeyi görmek ve aynı amaç doğrultusunda çalışmayı görmemiz bu problemlerin çok yakın bir gelecekte yani kısa dönemi, orta dönem ve uzun dönemde iki tarafın da ortak çabası doğrultusunda çözüleceği yolunda. Bunun sorumluluğu aynı zamanda kulüplerin de üzerinde. O doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Trabzonsporda Ahmet Ağaoğlu genel kurula tek listeyle giriyorTrabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu genel kurula tek listeyle giriyorHaberi görüntüle

"Kulüpler Birliği kararı değil, 14 kulüp prensip kararı aldı"

Haberin Devamı

Hakemlerle ilgili 14 kulübün konuşmama kararıyla ilgili yapılan yorumlara da açıklık getiren Ağaoğlu, "14 kulübün prensip kararı dedik. O açık ve net bir ifadeydi. Aynı akşam yayıncı kuruluşta çok farklı şekilde yorumlanması da ayrıca beni üzdü. Bu çalışmaların selameti açısından toplantıya katılan 14 kulüp bir prensip kararı aldı. Niye sezon başında alınmadı? Çünkü sezon başında bu sıkıntılar yoktu, bu çalışmalar yoktu. Bazı şeylerin de cevabını biz vermek zorunda değiliz. Herhangi bir kulüp başkanın inisiyatifinde alınmış yönetim kurulu kararı değil, bir prensip kararı. O gün toplantıda mevcut bulunan 14 kulüp başkanı, çalışmaların selameti açısından, sağlıklı yürüyebilmesi için ilk devrenin sonuna kadar çalışmaların da neticesini görmemiz için hakemlerle alakalı olarak mümkün olduğunca konuşmama kararı aldı. Bu kadar basit. 6 kulüp neden katılmadı, çünkü 6 kulüp orada yoktu. Yönetim kurulu kararı alınmadı, Kulüpler Birliği kararı değil. 14 kulüp prensip kararı aldı. Prensip kararı alan kulüplerden bazıları da buna riayet etmeyebilir. Bağlayıcı bir şey değil" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kulüpler Birliği#Ahmet Ağaoğlu#Hakemler

BAKMADAN GEÇME!

Kraliçe Elizabeth, Kate ile Williamı öyle görmeye dayanamadı

Kraliçe Elizabeth, Kate ile William'ı öyle görmeye dayanamadı

#Kate Middleton
Tam bir Amerikan rüyası Twitterın başına geçen isimsiz CEO Parag Agrawal

Tam bir Amerikan rüyası! Twitter'ın başına geçen 'isimsiz CEO' Parag Agrawal

#Parag Agrawal
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil