Ahmed Kutucu'nun yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekipleri ilgileniyordu...

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki forvet oyuncusunun sezon sonuna kadar Heracles Almelo forması giyeceği belirtildi.



Schalke 04 ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu, bu sezon 10 maçta süre aldı ve 1 gol kaydetti.

Ahmed Kutucu ile Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.

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