×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ahmed Kutucu'dan transfer açıklaması! 'Galatasaray beni istediğinde...'

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Ahmed Kutucu
Ahmed Kutucudan transfer açıklaması Galatasaray beni istediğinde...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 13:07

Galatasaray'ın yeni transferi Ahmed Kutucu, sarı kırmızılıların resmi yayın organına açıklamalarda bulundu. Ahmed Kutucu, Galatasaray'a transfer sürecini anlattı.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın ikas Eyüpspor'dan kadrosuna dahil ettiği Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı ekiple sezonu şampiyon tamamlamak istediğini söyledi.

Yeni transfer Ahmed Kutucu, imza töreni sonrası Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Gözden KaçmasınGalatasaray iki eksikle Konyasporu ağırlayacakGalatasaray iki eksikle Konyaspor'u ağırlayacak Haberi görüntüle

Transfer sürecinin çok ani geliştiğini belirten Ahmed Kutucu, 'Galatasaray beni istediğinde bu işin çabuk olmasını istedim. Sonuçta burası benim çocukluk aşkım. Türkiye'nin en büyük takımı beni istedi. Gitmek istediğimi menajerime ilettim. Allah'a şükürler olsun ki transferim gerçekleşti.' ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızı formayla oynamak için sabırsızlandığını belirten milli oyuncu, 'Çok farklı bir duygu olacağını biliyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah taraftarların istediği şeyler olur. İnşallah sezonu şampiyon olarak tamamlarız.' diye konuştu.

Gözden KaçmasınFernando Muslera bir kez daha Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyorFernando Muslera bir kez daha Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Ahmed Kutucu

BAKMADAN GEÇME!