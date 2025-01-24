Ahmed Kutucu'dan transfer açıklaması! 'Galatasaray beni istediğinde...'

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Galatasaray'ın ikas Eyüpspor'dan kadrosuna dahil ettiği Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı ekiple sezonu şampiyon tamamlamak istediğini söyledi.

Yeni transfer Ahmed Kutucu, imza töreni sonrası Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

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Transfer sürecinin çok ani geliştiğini belirten Ahmed Kutucu, 'Galatasaray beni istediğinde bu işin çabuk olmasını istedim. Sonuçta burası benim çocukluk aşkım. Türkiye'nin en büyük takımı beni istedi. Gitmek istediğimi menajerime ilettim. Allah'a şükürler olsun ki transferim gerçekleşti.' ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızı formayla oynamak için sabırsızlandığını belirten milli oyuncu, 'Çok farklı bir duygu olacağını biliyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah taraftarların istediği şeyler olur. İnşallah sezonu şampiyon olarak tamamlarız.' diye konuştu.