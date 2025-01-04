Ahmed Kutucu ve Berke Özer'in fiyatı belli oldu!

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Süper Lig’de 2024-25’in ilk yarısında en dikkat çeken performanslara imza atan Eyüpspor’un kalecisi Berke Özer ile golcüsü Ahmed Kutucu’nun bonservis bedelleri belli oldu. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Ekol TV’ye yaptığı açıklamada “Ahmed ve Berke bizim çok değerli oyuncularımız. Bu oyuncularımız henüz satış listesinde değil. Oyuncularımızla ilgili doğru şartlar oluşursa satışını düşünebiliriz. 4 büyük kulübün de ilgisi var. Bilgi aldılar fakat elimize henüz ulaşan resmi bir teklif yok” diye konuştu.

Kim alırsa çok iyi noktaya gelecekler

Ahmed ve Berke ile Avrupa kulüplerinin de ilgilendiğini belirten Kulaksız, “Yurt dışından ciddi bir teklif var. Yurt dışından menajerler aracılığıyla bonservis soranlar var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Bu oyuncularla ilgili acelemiz yok. Çok güzel bir çıkış yaptılar. Milli takımın hedef oyuncuları olduklarını gösterdiler. Ahmed ve Berke’yi Türkiye’den veya Avrupa’dan hangi kulüp alırsa çok daha iyi noktaya gelebilecek potansiyelde oyuncular. Zaman gösterecek, biz de takip edeceğiz” yorumunda bulundu.

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Berke'de karın yüzde 40'ı Fenerbahçe'ye

İki oyuncunun bonservis bedelinin belirlendiğini ifade eden Fatih Kulaksız sözlerini şöyle tamamladı: ”Biz Ahmed Kutucu ve Berke Özer için 10’ar milyon Euro transfer bedeli belirledik fakat bunu süreç gösterecek. Şu anda satış önceliğimiz yok. Sezon sonu Eyüpspor’un menfaatlerini düşünerek daha yüksek bir bedele de satabiliriz. Avrupa’dan soran takımlara bu bedeli ifade ettik.” Kulaksız daha önce de “Berke’nin satışında F.Bahçe’nin kârdan yüzde 40 payı var. Söz hakkı ise sadece Eyüpspor’da” sözlerini sarf etmişti.