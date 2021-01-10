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Futbol
Haber Giriş: 10.01.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Ahmed Kutucu transferinde Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor da devreye girdi!

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Ahmed Kutucu transferinde Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor da devreye girdi!
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Schalke 04 forması giyen ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği milli futbolcu Ahmed Kutucu'ya sarı lacivertli kulübün ardından şimdi de Trabzonspor'un talip olduğu belirtildi.

Transfer döneminde adı son günlerde Fenerbahçe ile anılan Schalke'nin milli futbolcusu Ahmed Kutucu'ya Trabzonspor talip oldu.

Fotomaç'ın haberine göre Bordo-mavililer de İstanbul ekipleri gibi Schalke'ye teklif sundu, beklemeye koyuldu.

Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 20 yaşında, 1.81 boyundaki forvet için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapıldı. Hem Schalke hem de Ahmed'in vereceği karar bekleniyor.

Ahmed Kutucu transferinde Fenerbahçeden sonra Trabzonspor da devreye girdi

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