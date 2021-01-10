Ahmed Kutucu transferinde Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor da devreye girdi!

Transfer döneminde adı son günlerde Fenerbahçe ile anılan Schalke'nin milli futbolcusu Ahmed Kutucu'ya Trabzonspor talip oldu.

Fotomaç'ın haberine göre Bordo-mavililer de İstanbul ekipleri gibi Schalke'ye teklif sundu, beklemeye koyuldu.

Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 20 yaşında, 1.81 boyundaki forvet için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapıldı. Hem Schalke hem de Ahmed'in vereceği karar bekleniyor.

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