Ahmed Kutucu resmen Galatasaray'da! Maliyeti açıklandı

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Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’da forma giyen milli oyuncu Ahmed Kutucu’yu 3,5 yıllığına kadrosuna kattı.
Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, devre arası transfer döneminde ilk takviyesini yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor forması giyen 25 yaşındaki milli oyuncu Ahmed Kutucu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.
ANLAŞMANIN DETAYLARI
Galatasaray'ın, KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL,
2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL,
2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL,
2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."