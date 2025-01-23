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Ahmed Kutucu resmen Galatasaray'da! Maliyeti açıklandı

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#Transfer#Galatasaray#Ahmed Kutucu
Ahmed Kutucu resmen Galatasarayda Maliyeti açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 19:48

Galatasaray, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

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Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’da forma giyen milli oyuncu Ahmed Kutucu’yu 3,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, devre arası transfer döneminde ilk takviyesini yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor forması giyen 25 yaşındaki milli oyuncu Ahmed Kutucu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Galatasaray'ın, KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL,
2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL,
2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL,
2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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#Transfer#Galatasaray#Ahmed Kutucu

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