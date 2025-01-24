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Ahmed Kutucu, Galatasaray'da ilk idmanına çıktı! Sara müjdesi...

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#Galatasaray#Sara#Ahmed Kutucu
Ahmed Kutucu, Galatasarayda ilk idmanına çıktı Sara müjdesi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 19:33

Galatasaray'da yeni transfer Ahmed Kutucu ve sakatlığından dönen Gabriel Sara, takımla birlikte çalıştı.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlarken, yeni transfer Ahmet Kutucu da ilk antrenmanına çıktı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

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Öte yandan sarı-kırmızılıların Eyüpspor'dan transfer ettiği golcü oyuncu Ahmet Kutucu, sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanına çıkarken, sakatlıktan dönen Gabriel Sara da idmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında yarın saat 19.00’da RAMS Park’ta Konyaspor’u konuk edecek.

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#Galatasaray#Sara#Ahmed Kutucu

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