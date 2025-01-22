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Ahmed Kutucu 'Aslan' oluyor

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#GALATASARAY#TRANSFER#Ahmed Kutucu
Ahmed Kutucu Aslan oluyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 07:00

Sarı kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 6 milyon Euro’ya anlaştı. Ahmed Kutucu ile yapılan görüşmelerin de 1-2 gün içinde bitmesi bekleniyor.

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Forvet hattına takviye yapma kararı alan Galatasaray, ilk imzayı bu sezonun flaş ismi Ahmed Kutucu’ya attırmak üzere...

Sarı kırmızılı yönetim, Eyüpspor’da gösterdiği performansla A Milli Takım’a kadar yükselen 24 yaşındaki kanat forvetin transferini büyük ölçüde bitirdi. Bu sezon oynadığı 20 resmi maçta 9 gol, 7 asist üreterek toplam 16 gole katkı yapan Ahmed Kutucu’nun transferi için bir süredir Eyüpspor ile pazarlık halinde olan Galatasaray, 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

Konuyla ilgili olarak A Spor’a açıklamalarda bulunan eflatun sarılı kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız, “Ahmet için Galatasaray ile yüzde 80’lere geldik. Henüz bitmiş bir şey olmadığı için resmiyete dökmedik. 24 saat içerisinde bu transferin netlik kazanacağını düşünüyorum. Pazarlıkla ilgili bir sorun yok. Oyuncu tarafıyla görüşülecek. Galatasaray’la çok küçük detaylar kaldı” dedi.

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AHMED Kutucu iki sezondur forma giydiği Eyüpspor’da oynadığı 42 maçta 23 gol, 11 asist üreterek toplam 34 gole katkı yaptı.

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#GALATASARAY#TRANSFER#Ahmed Kutucu

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