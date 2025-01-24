Ahmed Kutucu artık gollerini Galatasaray için atacak

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Ve Ahmed Kutucu Galatasaray’da... Sarı kırmızılı yönetim, forvet adayları listesindeki ilk hedefi olan milli futbolcuyu resmen renklerine bağladı.

Bonservis için Eyüpspor Kulübü ile 5.9 milyon Euro artı bir sonraki satışından yüzde 20 pay karşılığında anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi, Ahmed Kutucu’yu da ikna etmeyi başardı. 24 yaşındaki forvet oyuncusu daha sonra kendisini 3.5 yıllığına sarı kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Ahmed Kutucu ile Türk Lirası üstünden anlaşma yaptı. 25 yaşındaki milli futbolcunun maaşı anlaşma boyunca artacak. Bu sezon 20 milyon TL kazanacak olan Ahmed’e sonrası sezonlara sırasıyla 50, 60 ve 75 milyon TL ödenecek. Attığı gollerle Eyüpspor’un Trendyol 1. Lig’de şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi olan Ahmed, bu sezon ise 20 resmi maçta 9 gol, 7 asist üretti.

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EMERSON SAKATLANDI, TRANSFER ZOR

Galatasaray'ın sağ bek adayları arasında yer alan Milanlı Emerson Royal, önceki gün Şampiyonlar Ligi’ndeki Girona maçında sakatlandı. 2 ay sahalardan uzak kalması beklenen Brezilyalı oyuncunun transferinden vazgeçilmesi bekleniyor.