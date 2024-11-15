Ahmed Kutucu, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada; "ikas Eyüpspor’da forma giyen millî futbolcumuz Ahmed Kutucu, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi’nde Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Geçtiğimiz hafta İkas Eyüpspor’un Adana Demirspor A.Ş. ile oynadığı müsabakada sol arka adalesinden sakatlık yaşayan futbolcunun tedavisine hafta başından itibaren A Millî Takımımızın Riva’daki kampında devam edilmekteydi. Ancak, Ahmed’in sakatlığının A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Lig maçları sürecinde tam olarak geçmeyeceği belirlendiğinden, millî futbolcumuzun tedavisine kulübünde sürdürmesi kararlaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın Galler ile Kayseri'de oynayacağı maç öncesinde İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirdi.

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TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, istasyon ve koşu çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galler karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanda, sık sık arkadaşlarıyla şakalaşan Yunus Akgün neşeli hareketleriyle dikkat çekti.

A Milli Takımı'nda dizinde ağrı olan Eren Dinkci çalışmada yer almadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve yöneticiler de antrenmanı takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, bugün saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Kayseri'ye hareket edecek.