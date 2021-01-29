MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAhmed Hassan'dan Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed itirafı!
GeriFutbol Ahmed Hassan'dan Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed itirafı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 29.01.2021 - 17:44 | Son Güncelleme:

Ahmed Hassan'dan Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed itirafı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmed Hassan'dan Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed itirafı!
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ahmed Hassan, Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmed Hassan, Galatasaray'a transfer olan vatandaşı Mostafa Mohamed hakkında konuştu.

Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transfer olmasını Mısır basınına değerlendiren Ahmed Hassan, ''Galatasaray, Avrupa kupası kazanmış büyük bir takım. Oldukça popüler bir takım ve çok sayıda taraftarı var. Mostafa Mohamed, Galatasaray'a giderek doğru bir tercihte bulundu.'' diye konuştu.

Ahmed Hassandan Galatasarayın yeni transferi Mostafa Mohamed itirafı

''FATİH TERİM KOLAY KOLAY OYUNCU BEĞENMEZ''

Fatih Terim hakkında da itiraflarda bulunan Ahmed Hassan, ''Fatih Terim çok iyi bir teknik direktör, kolay kolay oyuncu beğenmez. Onun için ödenen paralar beklentiyi gösteriyor. Mostafa Mohamed, İstanbul'da mutlu olacaktır.'' sözlerini kullandı.

Ahmed Hassandan Galatasarayın yeni transferi Mostafa Mohamed itirafı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle