Ahmed Hassan'dan Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed itirafı!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmed Hassan, Galatasaray'a transfer olan vatandaşı Mostafa Mohamed hakkında konuştu.

Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transfer olmasını Mısır basınına değerlendiren Ahmed Hassan, ''Galatasaray, Avrupa kupası kazanmış büyük bir takım. Oldukça popüler bir takım ve çok sayıda taraftarı var. Mostafa Mohamed, Galatasaray'a giderek doğru bir tercihte bulundu.'' diye konuştu.

''FATİH TERİM KOLAY KOLAY OYUNCU BEĞENMEZ''

Fatih Terim hakkında da itiraflarda bulunan Ahmed Hassan, ''Fatih Terim çok iyi bir teknik direktör, kolay kolay oyuncu beğenmez. Onun için ödenen paralar beklentiyi gösteriyor. Mostafa Mohamed, İstanbul'da mutlu olacaktır.'' sözlerini kullandı.

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