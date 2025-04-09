Ağır Arsenal yenilgisi sonrası Real Madrid'de ayrılacak 4 ismi açıkladılar! Arda Güler kararı

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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'e deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

AĞIR YENİLGİ SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Londra'da alınan 3-0'lık ağır yenilginin ardından Ancelotti tepkilerin odağına yerleşirken İspanyol basınında çarpıcı bir liste paylaşıldı.

AYRILACAK İSİMLERİ AÇIKLADI

ElDesmarque'de yer alan habere göre, İspanyol gazeteci Roberto Gómez, sezon sonu Real Madrid'den ayrılacak isimleri açıkladı. Gomez'in listesinin başında Carlo Ancelotti yer alıyor. İtalyan çalıştırıcının yeni sezonda takımın başında olması beklenmiyor.

İŞTE AYRILACAK 4 İSİM

Ayrıca Gomez, Real Madrid'den ayrılacak futbolculara dair de iddiada bulundu. Gomez'in iddiasına göre Modric, Lucas Vazquez, David Alaba ve Fran Garcia yeni sezonda kesin olarak Real Madrid forması giymeyecek isimler.

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LİSTEDE ARDA GÜLER YOK

4 futbolcunun ismini veren İspanyol gazetecinin listesinde sık sık adı başka Avrupa devleriyle anılan ve kiralık gönderileceği iddia edilen Arda Güler yer almadı.