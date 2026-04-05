×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Agbadou'dan penaltı isyanı: 'Alakası yoktu!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2026 23:02

Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou ve Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, son anda penaltıdan yediği golle derbiyi 1-0 kaybetti. Mücadelenin ardından Rıdvan Yılmaz ve Emmanuel Agbadou açıklamalarda bulundu.

RIDVAN YILMAZ: LİGİMİZİ KÖTÜ GÖSTERİYOR

Maç hakkında konuşmak istiyoruz ama maçın sonunda çıkan, ağır konuşmak istemiyorum, facia bir karar. Agbadou dışarıda dokundu, hakem penaltı verdi, VAR karışmadı. VAR niye müdahil olmadı çok merak ediyoruz. Agbadou aynı şekilde söyledi. Bu tip pozisyonlar ligimizi kötü gösteriyor. Bu kararı doğru bulmuyorum. Lig açısından, bizim açımızdan, Türkiye açısından bu tip kararlarda daha dikkatli olunmalı. Bu karardan ötürü mağlup olduğumuz için çok üzgünüz.

AGBADOU: ASLA PENALTI DEĞİLDİ 

Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız! Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!