Agbadou'dan penaltı isyanı: 'Alakası yoktu!'

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, son anda penaltıdan yediği golle derbiyi 1-0 kaybetti. Mücadelenin ardından Rıdvan Yılmaz ve Emmanuel Agbadou açıklamalarda bulundu.

RIDVAN YILMAZ: LİGİMİZİ KÖTÜ GÖSTERİYOR

Maç hakkında konuşmak istiyoruz ama maçın sonunda çıkan, ağır konuşmak istemiyorum, facia bir karar. Agbadou dışarıda dokundu, hakem penaltı verdi, VAR karışmadı. VAR niye müdahil olmadı çok merak ediyoruz. Agbadou aynı şekilde söyledi. Bu tip pozisyonlar ligimizi kötü gösteriyor. Bu kararı doğru bulmuyorum. Lig açısından, bizim açımızdan, Türkiye açısından bu tip kararlarda daha dikkatli olunmalı. Bu karardan ötürü mağlup olduğumuz için çok üzgünüz.

AGBADOU: ASLA PENALTI DEĞİLDİ

Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız! Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil.

