Agbadou: 'Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum!'

Agbadou: Beşiktaşa katkı sağlamak istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 18:21

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Emmanuel Agbadou, Kocaelispor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou ve Rıdvan Yılmaz, mücadelenin ardından konuştu.

RIDVAN YILMAZ: GALATASARAY'LA BİRLİKTE 4'TE 4 YAPARIZ

Kazandığımız için mutluyuz. Çok iyi oynamadık ama çok iyi mücadele ettik. Zemin de iyi oynamaya müsaade etmedi. İki takım da iyi mücadele etti ama kazanan biz olduk.

Kazanma alışkanlığı çok önemli. Galatasaray ile zorlu bir derbi oynayacağız. Onu da kazanarak umarım 4'te 4 yaparız.

AGBADOU: LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ

İyi bir maç oldu. İlk yarıda iyi değildik, tercihlere hata yaptık. İkinci yarı daha iyiydik. Kazanmak alışkanlığımızı devam ettirmek istiyorduk ve 3 puanı aldık.

Beşiktaş'ta ilk golüm ve galibiyeti getirdi. Mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz.

#Beşiktaş#Agbadou#Rıdvan Yılmaz

