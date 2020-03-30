Ağaoğlu seleflerini solladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 710 günlük görev süresinde kendisinden önce görev yapan İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta yönetimlerini solladı.

Bordo mavili ekip 2013-2015 döneminde 923 gün görevde kalan Hacıosmanoğlu’nun döneminde 81 lig maçında 34 galibiyet, 25 beraberlik alırken zirveyi göremedi.

Usta ile 854 günde oynanan 83 lig maçında 33 galibiyet, 20 beraberlik alan Fırtına, Ağaoğlu’nun 710 günlük görev sürecinde ise şimdiden 66 maçta 36 galibiyet, 18 beraberlik elde etti, attığı 136 gole karşılık ise kalesinde 86 gol gördü.