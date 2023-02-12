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UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Åžubat'ta Ä°sviÃ§renin Basel takÄ±mÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸmaya hazÄ±rlanan Trabzonspor'da BaÅŸkanÂ Ahmet AÄŸaoÄŸlu aÃ§Ä±klamada bulundu.Â

MaÃ§tan elde edilecek tÃ¼m gelirleri KahramanmaraÅŸ merkezli yaÅŸanan depremlerden etkilenen afetzedelereÂ iletilmek Ã¼zere AFAD'aÂ baÄŸÄ±ÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan BaÅŸkan AÄŸaoÄŸlu, kombine bilet sahibi taraftarlarÄ±n da bu karÅŸÄ±laÅŸmaya Ã¶zel olarak bilet alarak destek olmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.



Ãœlke olarak bÃ¼yÃ¼k bir felaketle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen baÅŸkan AÄŸaoÄŸlu, depremin ilk gÃ¼nÃ¼nden itibaren kent halkÄ± ve taraftarlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶zveriyle deprem bÃ¶lgesine 200'e yakÄ±n yardÄ±m malzemesi yÃ¼klÃ¼ tÄ±rÄ± ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Afetzedeler iÃ§in yardÄ±m Ã§abalarÄ±nÄ±n sÃ¼rmesi gerektiÄŸini ifade eden AÄŸaoÄŸlu, "16 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 20.45â€™te UEFA Konferans Ligi takvimi dahilinde oynamak zorunda olduÄŸumuz bir maÃ§Ä±mÄ±z var. Bu maÃ§ta Trabzonsporâ€™un, TrabzonlularÄ±n hassasiyetlerini gÃ¶sterebileceÄŸi ve bu yardÄ±mlarÄ±n devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sÃ¼rekliliÄŸini temin edecek bir faaliyet iÃ§erisinde bulunmasÄ±ndan kaynaklanan dÃ¼ÅŸÃ¼ncemizle birlikte bu maÃ§Ä±mÄ±zÄ±n tÃ¼m gelirini AFADâ€™a baÄŸÄ±ÅŸlamak ve yaralarÄ± maddi anlamda bir Ã¶lÃ§Ã¼ de olsun sarabilmek iÃ§in bir karar almÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Burada en bÃ¼yÃ¼k Ã¶zveriyi kombine bilet sahipleri olan siz deÄŸerli Trabzonsporlulardan bekliyoruz. Bir defaya mahsus olmak Ã¼zere kombine biletlerimizi bir kenara bÄ±rakÄ±p bilet alÄ±p bu maÃ§a gelerek ve bu maÃ§tan elde edilecek gelirle yaralarÄ± bir Ã¶lÃ§Ã¼de de olsun sarabilmek iÃ§in sizlerin yardÄ±mÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z var" dedi.



UEFA,Â TFF VE KULÃœPÂ BAÅžKANLARI MAÃ‡AÂ DAVET EDÄ°LDÄ°



Basel maÃ§Ä±nÄ±n depremzedelerin yaralarÄ±nÄ± sarmak adÄ±na Ã¶nemli bir fÄ±rsat olabileceÄŸini belirten AÄŸaoÄŸlu, "Oynayacak olduÄŸumuz maÃ§a baÅŸta UEFA BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Ceferin olmak Ã¼zere TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± ve YÃ¶netim Kurulu Ã¼yelerini ve tÃ¼m SÃ¼per Lig kulÃ¼plerinin baÅŸkanlarÄ±nÄ± davet etmiÅŸ bulunuyoruz. Åžu ana kadar da hemen hemen bÃ¼tÃ¼n kulÃ¼p baÅŸkanlarÄ±mÄ±zdan bilet alarak bu maÃ§a geleceklerinin teyidini almÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z. Oynayacak olduÄŸumuz mÃ¼sabakayÄ± sadece bir futbol maÃ§Ä± olarak deÄŸerlendirmememiz lazÄ±m. Ã–yle umut ediyorum ki PerÅŸembe akÅŸamÄ± saat 20.45â€™te tribÃ¼nler tÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m dolacak ve Trabzon insanÄ± Trabzonsporâ€™a gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ milyonlarca taraftarÄ±n ruhunun depremzedeler iÃ§in o statta atacaÄŸÄ±nÄ± hem belirli Ã¶lÃ§Ã¼de maddi olarak hem de aynÄ± zamanda duygusal ve manevi olarak depremzedelerin yanÄ±nda olduÄŸumuzu gÃ¶stermemiz iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir fÄ±rsat olarak gÃ¶rÃ¼yorum ve her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸinizi bekliyorum" diye konuÅŸtu.