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Afyonkarahisar'daki "MXGP Türkiye"yi Jorge Prado kazandı

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#Dünya Motokros Şampiyonası#Türkiye#Jorge Prado
Afyonkarahisardaki MXGP Türkiyeyi Jorge Prado kazandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 18:59

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabını İspanyol Jorge Prado kazandı.

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye'nin 1. ayak ve final yarışları, Motor Sporları Merkezi'nde yapıldı.

Etapta İspanyol Jorge Prado birinci olurken ikinciliği Slovenyalı Tim Gajser, üçüncülüğü ise İsviçreli Jeremy Seewer kazandı.

Yarışın ardından ödül töreni düzenlendi.

Dereceye giren sporculara ödülleri Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan tarafından verildi.

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#Dünya Motokros Şampiyonası#Türkiye#Jorge Prado

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