MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriAfyon Belediye Yüntaş, Enaboifo'yu transfer etti
GeriVoleybol Afyon Belediye Yüntaş, Enaboifo'yu transfer etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
Haber Giriş: 31.05.2020 - 19:12,Son Güncelleme:

Afyon Belediye Yüntaş, Enaboifo'yu transfer etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afyon Belediye Yüntaş, Enaboifo'yu transfer etti
Abone Olgoogle-news

Voleybolda Efeler Ligi'nin yeni takımlarından Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Cansın Ogbai Enaboifo'yu kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, oyuncunun transferine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giyen başarılı pasör çaprazı ve smaçör Cansın Ogbai Enaboifo'yu renklerine bağlamıştır. Kendisine hoşgeldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Öte yandan, yeni transfer Enaboifo ile bir yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle