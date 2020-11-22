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Voleybol
Haber Giriş: 22.11.2020 - 19:13 | Son Güncelleme:

Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Halkbank: 2

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Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Halkbank: 2
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Afyon Belediye Yüntaş evinde Halkbank'ı 3-2 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Halkbank: 2
Salon: Veysel Eroğlu

Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik
Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Enaboifo, Lima, Görkem Sertel, Furkan Dur (Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Berk Yılmaz)
Halkbank: Walsh, Gökhan Gökgöz, Faik Samet Güneş, Berger, Oğuzhan Karasu, Hernandez (Volkan Döne, Efe Bayram)
Setler: 23-25, 27-25, 19-25, 25-21, 15-8
Süre: 146 dakika (33, 33, 28, 36, 16)

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