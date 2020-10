Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Arhavi Voleybol: 0

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu





Hakemler: Kadir Girente, Zafer Özmen

Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Sket, Poglajen, Berkan Eryüz, Lima, Ömer Faruk Dur (Can Ayvazoğlu, Fatih Ürün, Alperay Demirciler, Görkem Sertel, Okay Serçe, Hasan Balcıoğlu, Enaboifo, Yılmaz Takmak)

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Erenhan Can, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık, Ali Berke Sağır, Bilal Tatar (Oğuzhan Altıntaş, Yasin Akgül, Seymen Şenyüzlü, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Baran Yılmaz)

Setler: 25-23, 25-20, 25-16

Süre: 82 dakika (29, 28, 25)