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Voleybol
Haber Giriş: 18.10.2020 - 18:39 | Son Güncelleme:

Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Arhavi Voleybol: 0

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Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Arhavi Voleybol: 0
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Arhavi Voleybol: 0
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu


Hakemler: Kadir Girente, Zafer Özmen
Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Sket, Poglajen, Berkan Eryüz, Lima, Ömer Faruk Dur (Can Ayvazoğlu, Fatih Ürün, Alperay Demirciler, Görkem Sertel, Okay Serçe, Hasan Balcıoğlu, Enaboifo, Yılmaz Takmak)
Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Erenhan Can, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık, Ali Berke Sağır, Bilal Tatar (Oğuzhan Altıntaş, Yasin Akgül, Seymen Şenyüzlü, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Baran Yılmaz)
Setler: 25-23, 25-20, 25-16
Süre: 82 dakika (29, 28, 25)

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