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Voleybol
AA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 18:09 | Son Güncelleme:

Afyon Belediye Yüntaş 0-3 Galatasaray HDI Sigorta

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Afyon Belediye Yüntaş 0-3 Galatasaray HDI Sigorta
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Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Pınar Elma

Afyon Belediye Yüntaş: Alen Sket, Furkan Dur, Bruno Lima, Cristian Poglajen, Berkan Eryüz, Vefa Yılmaz, (Alperay Demircan) (Okay Serçe, Hasan Balcıoğlu, Enaboifo Cansın Görkem Sertel

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Emre Vahit Savaş, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, ARM Maurice Torres, Doğukan Ulu, (Onurcan Çakır), Ertuğrul Gazi Metin

Setler: 20-25, 21-25, 18-25

Süre: 85 dakika (28, 32, 25)

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