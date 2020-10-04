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Haber Giriş: 04.10.2020 - 09:41 | Son Güncelleme:

Afrika'dan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı! Mbwana Samatta...

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Afrika'dan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı! Mbwana Samatta...
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Fenerbahçe'de Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta, Karagümrük maçında attığı iki golle yıldızlaşırken Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan da tebrik mesajı geldi.

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta, 2 golle takımına galibiyeti getiren isimlerden oldu.

Ülkesi Tanzanya'da da büyük destek gören Samatta'nın attığı 2 golden sonra Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan tebrik geldi.

Afrika Futbol Konfederasyonu resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda; "İlk maçında 2 gol, Tanzanya'nın süper starı Afrika'yı gururlandırıyor" ifadelerine yer verildi.

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Afrikadan Fenerbahçeye tebrik mesajı Mbwana Samatta...

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