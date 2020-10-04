Afrika'dan Fenerbahçe'ye tebrik mesajı! Mbwana Samatta...
Fenerbahçe'de Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta, Karagümrük maçında attığı iki golle yıldızlaşırken Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan da tebrik mesajı geldi.
Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta, 2 golle takımına galibiyeti getiren isimlerden oldu.
Ülkesi Tanzanya'da da büyük destek gören Samatta'nın attığı 2 golden sonra Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan tebrik geldi.
Afrika Futbol Konfederasyonu resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda; "İlk maçında 2 gol, Tanzanya'nın süper starı Afrika'yı gururlandırıyor" ifadelerine yer verildi.
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