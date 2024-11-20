Afrika'da yılın futbolcusu adayları belli oldu! Victor Osimhen...

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Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından her yıl verilen "Afrika'da Yılın Futbolcusu" ödülünün 2024'teki sahibinin kim olacağı konusundaki heyecan sürüyor.

CAF, 2024 yılı için ödüle aday olan beş oyuncuyu açıklarken geçtiğimiz sezonun kazananı Galatasaraylı Victor Osimhen büyük bir şok yaşadı.

ADAYLAR ARASINDA YOK

Futbol kamuoyu tarafından yine ödülün en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Victor Osimhen, CAF tarafından açıklanan listede yer almadı.

Geçtiğimiz yıl Mohamed Salah, Hakim Ziyech ve Vincent Aboubakar gibi isimleri geride bırakarak ödüle ulaşan Nijeryalı oyuncu, isminin açıklandığı gece de duygu dolu anlar yaşamış ve kendisi için bir rüyanın gerçek olduğunu söylemişti.

LOOKMAN DA ÖDÜL İÇİN YARIŞACAK

Geçtiğiz sezon UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Almanya'nın namağlup şampiyonu Bayer Leverkusen'e karşı hat - trick yaparak takımı Atalanta'ya tarihindeki ilk Avrupa zaferini yaşatan Ademola Lookman da bu sezon ödülü almak için yarışacak.

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CAF Tarafından ödüle aday gösterilen diğer futbolcular ise PSG'den Achraf Hakimi, Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy, Brighton & Hove Albion'dan Simon Adigra ve Mamelodi Sundowns'dan Ronwen Williams oldu.

Ödül töreninin diğer detayları ise yine CAF tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.

2024 YILINDA 17 GOL ATTI

2024 yılında hem Napoli'nin hem Galatasaray'ın formasını giyen Victor Osimhen, 9'u Napoli'de 8'i de Galatasaray'da olmak üzerek toplam 17 gole imza attı.

Nijeryalı oyuncu, gollerinin yanı sıra biri Napoli'de dördü de Galatasaray'da olmak üzere toplam 5 asist yaptı.