Afrika'da Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı

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Batı Afrika’nın en büyuk anıtlarından biri olan, Dakar'ın sembollerinden Rönesans Anıtı'nda toplanan taraftarlar, anıtın merdivenlerinde 30 metrelik dev Galatasaray bayrağı açtı. Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın da katıldığı etkinlikte taraftarlar, ellerinde Galatasaray bayraklarıyla şarkılar söyleyip, dans ettiler. Galatasaraylı gruba Senegallilerin de katılması renkli görüntüler oluşturdu.
Sağman: "Senegal’de Galatasaray'a büyük sempati var"
Program dolayısıyla gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, organizatörlere teşekkür ederek, Fenerbahçeli bir ailede yetişmiş olmasına karşın 1992 yılında Galatasaraylı olduğunu söyledi. Sağman, "Sadece Senegal'de değil, kabul etmek lazım ki dünyada da oldukça iyi tanınıyoruz. Üstelik hem Senegal'in hem de Senegal Milli Takımı'nın sembolü aslan. Dolayısıyla Galatasaray'a Senegal'de çok büyük bir sempati var. Şampiyonluğu bizlerle birlikte gelip kutladılar" dedi.