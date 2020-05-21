MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAfrika'da futbola dönen ilk ülke Burundi oldu!
GeriFutbol Afrika'da futbola dönen ilk ülke Burundi oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 17:43,Son Güncelleme:

Afrika'da futbola dönen ilk ülke Burundi oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afrika'da futbola dönen ilk ülke Burundi oldu!
Abone Olgoogle-news

Afrika Kıtası'nda futbola ilk başlayan ülke Burundi olurken, zirve mücadelesi veren Musongati, sahasında Athletico Olympic ile berabere kaldı.

Korona virüs salgını dünyada futbolu durdururken, vaka sayısında azalma olan ve salgını kontrol altına aldığını açıklayan ülkeler futbola kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta Almanya'da liglerin yeniden oynanmasının ardından bugün Afrika Kıtası'nda futbola ilk başlayan ülke Burundi oldu.

Burundi 1. Ligi'nde zirve mücadelesi veren Musongati, sahasında Athletico Olympic'i konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısını 3-2 önde kapatan Musongati, ikinci yarıda yediği golle 1 puana razı oldu ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Musongati puanını 52'ye yükseltirken, 55 puanlı lider Le Messager Ngozi'yle arasındaki farkı 3'e indirdi ve ikinci sıradaki yerini korudu. Athletico Olympic ise puanını 35 yaparak 8. sıraya yükseldi.

 

Afrikada futbola dönen ilk ülke Burundi oldu

Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle