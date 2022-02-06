Afrika Uluslar Kupası'nda Salah'a olay tepki: "Al düdüğü sen yönet"

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Afrika Uluslar Kupası final maçında Senegal ile Mısır şampiyonluk için kozlarını paylaşırken mücadelenin ilk yarısında çok ilginç bir diyalog yaşandı.

Kıran kırana geçen mücadelede iki takım oyuncuları da hakem Victor Gomes'e sık sık itirazda bulunurken Güney Afrikalı hakemin Salah'a gösterdiği tepki olay oldu.

Müsabakanın 36. dakikasında bir pozisyon sonrası soluğu Victor Gomes'in yanında alan Salah, Güney Afrikalı hakemin tepkisi sonrası şaşkınlık yaşadı.

Yoğun itirazlarda bulunan Liverpoollu yıldıza sakin olması gerektiğini belirten hakem Gomes, itirazların sürmesinin ardından Salah'a düdüğünü ve kartını uzatarak "Al maçı sen yönet" şeklinde bir hareket yaptı.

Hakemin bu tepkisi sonrası kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Salah, daha sonra Gomes'in yanından uzaklaştı.

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