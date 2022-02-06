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Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır'ı deviren Senegal şampiyon oldu

#Senegal#Mısır#Senegal Mısır Maçı
Afrika Uluslar Kupasında Mısırı deviren Senegal şampiyon oldu

Afrika Uluslar Kupası'nda normal ve uzatma süresi 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta Mısır'ı penaltılarla 4-2 yenen Senegal şampiyon oldu.

Senegal-Mısır maçından en özel fotoğraflarSenegal-Mısır maçından en özel fotoğraflar
Senegal-Mısır maçından en özel fotoğraflar

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Sadio Mane önderliğinde finale namağlup gelen Senegal, seri penaltı atışlarında Mohamed Salahlı Mısır'ı mağlup ederek ilk kez şampiyon oldu.

Mücadeleye 11'de başlayan Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohamed, karşılaşmanın 59. dakikada yerini Marwan Hamdy'ye bıraktı.

Mostafa Mohamed, turnuvayı gol ve asist yapamadan tamamladı.

KAMERUN ÜÇÜNCÜ OLDU

2021 Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Kamerun, Aboubakarın yıldızlaştığı maçta 3-0 geriden gelerek penaltılar sonucu Burkina Faso'yu devirmeyi başarmış ve üçüncü olmuştu.

 

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#Senegal#Mısır#Senegal Mısır Maçı

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