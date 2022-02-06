Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır'ı deviren Senegal şampiyon oldu

Haberin Devamı

Sadio Mane önderliğinde finale namağlup gelen Senegal, seri penaltı atışlarında Mohamed Salahlı Mısır'ı mağlup ederek ilk kez şampiyon oldu.

Mücadeleye 11'de başlayan Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohamed, karşılaşmanın 59. dakikada yerini Marwan Hamdy'ye bıraktı.

Mostafa Mohamed, turnuvayı gol ve asist yapamadan tamamladı.

KAMERUN ÜÇÜNCÜ OLDU

2021 Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Kamerun, Aboubakarın yıldızlaştığı maçta 3-0 geriden gelerek penaltılar sonucu Burkina Faso'yu devirmeyi başarmış ve üçüncü olmuştu.