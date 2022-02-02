Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist belli oluyor! Burkina Faso-Senegal maçına iddaa oynayanlar...

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BURKİNA FASO

Turnuvaya Kamerun yenilgisiyle başlayan Burkina Faso, 4 puanla gruptan çıktıktan sonra Gabon'u penaltılarla geçip adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Çeyrek finalde ise son 10 dakikasını 10 kişi oynadığı Tunus engelini 1-0 geçerek yarı finale kaldı. 2013'te Güney Afrika'da düzenlenen kupada final oynamışlardı, hedef aynı başarıyı bir kez daha tekrarlamak...

O zamandan bu zamana kadro tamamen değişti, Aston Villa'da forma giyen Bertnard Traore önderliğinde beklentilerin çok üzerine çıktılar.

Tunus maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Bertnard bu kez ilk 11'de olacak, kırmızı kart gören Dango Ouattara ve sakatlığı bulunan Djibril Ouattara forma giyemeyecek.

TD Kamou Malo; "Gençliğimde futboldan para kazanmak kolay değildi ve ben de polis memuru olmaya karar vermiştim. Sonrasında tutkumun peşinden gidip futbolcu oldum, futbolu bırakınca da Almanya'da antrenörlük eğitimi aldım. Tüm ulus bu çocukların arkasında olsun, elimizden geleni yapacağımızdan şüpheniz olmasın..." dedi.

SENEGAL

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Grup maçlarını 1 gol ve 5 puanla tamamlayan Senegal, devamında Yeşil Burun Adaları ve Ekvator Ginesi engellerini daha rahat geçip (2-0 & 3-1) yarı final oynama hakkı elde etmişti.

Turnuva kadrosunda Kayserispor'dan Mame Thiam ve Antalyaspor'dan Famara Diedhiou'yu bulunduran "Teranga Aslanları", Mısır'dan sonra Kamerun'da da final oynama amacında...

O finalde forma giyen 5 isim; Cheikhou Kouyate, Idrissa Gueye, Ismaila Sarr, Sadio Mane ve Keita Balde; bir kez daha final oynamak ve bu kez şampiyon olmak istiyor.

2002'de oyuncu, 2019'da TD iken şampiyonluk maçına çıkıp mağlup olan Aliou Cisse; "Futbol böyle bir oyun, umuyorum artık bizim sıramız gelmiştir ve o yıldız bizim için parlar..." dedi. "Yenilgiyi, mağlubiyeti, kısacası başarısız olmayı düşünmüyorum." diye ekledi.

Son 3 maçta sadece 1 gol yiyen Edouard Mendy ve kaptan Kalidou Koulibaly savunma anlamında öne çıkan isimler...

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Burkina Faso'nun son 5 maçının 4'ü, 90 dakika içerisinde, "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Senegal son 16 maçında, 90 dakika içerisinde, yenilgi yüzü görmedi! (11 galibiyet)

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Senegal'in efsane ismi, bir dönem FB-BJK formaları da giyen Mamadou Niang'ın Marsilya günlerine dönelim...