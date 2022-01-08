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Afrika Uluslar Kupası ne zaman? İşte turnuva hakkında bilgiler

#Afrika Uluslar Kupası#Afrika Uluslar Kupası Ne Zaman#Seoanasayfa
Afrika Uluslar Kupası ne zaman İşte turnuva hakkında bilgiler

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan başlıyor. Spor Toto Süper Lig'de top koşturan 21 futbolcunun da yer alacağı Afrika Uluslar Kupası turnuvası, pek çok futbolseverin ilgi odağında olacak. Peki, Afrika Uluslar Kupası maçları ne zaman?

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Kamerun'un ev sahipliğinde başlayacak Afrika Uluslar Kupası hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Ülkemizde de top oynayan isimlerin yer alacağı turnuva, dünyada pek çok yerde ilgiyle takip edilecek. İşte, Afrika Uluslar Kupası hakkında bilgiler...

Kamerun'da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda karşılaşmalar, 9 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

Şampiyona, Süper Lig'de bazı takımları olumsuz etkileyecek. Şampiyonluk yarışında ve küme düşme hattında kritik mücadelelerde takımlarından ayrı kalacak futbolcular, Süper Lig'de dengeleri değiştirebilir.

Şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki puan farkını açan Trabzonspor'da Djaniny, önce aday kadroya dahil edilirken, sonrasında sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı ve Trabzon'a geri döndü. Oyuncu geri dönmüş de olsa bordo mavililer, sakatlığından dolayı Djaniny'den yoksun kalacak. Öte yandan Trabzonspor'la arasındaki puan farkını en aza indirmek isteyen Galatasaray'da ise Mbaye Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in turnuvaya davet edilmesi dolayısıyla gol yollarında sıkıntı çekilecek. Yukatel Kayserispor'da ligin ilk yarısında 9 gole imza atan Mame Thiam takımı adına çok önemli bir eksik olacakken, küme düşme hattının son sırasından kurtulmak isteyen Yeni Malatyaspor ise golcüsü Benjamin Tetteh'den ayrı kalacak.

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TURNUVA 7 TAKIMI ETKİLEMEYECEK

Afrika Uluslar Kupası'na önceki yıllarda birçok oyuncusunu gönderen Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu kez bu turnuva nedeniyle oyuncularından ayrı kalmayacak. Diğer yandan Antalyaspor, Kasımpaşa, Rizespor, Göztepe ve Konyaspor da turnuvadan etkilenmeyecek olan takımlar arasında yer alıyor.

Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na 13 takımdan toplam 21 futbolcu davet edildi. Takımlar en az 3 maç futbolcularından yararlanamayacak. Turnuvaya davet edilen isimler ise şöyle:

HATAYSPOR

Adama Traore (Mali), Monir El Kajoui (Fas), Ayoub El Kaabi (Fas)

GALATASARAY

Mostafa Mohamed (Mısır), Sofiane Feghouli (Cezayir)

TRABZONSPOR

Evrard Kouassi (Fildişi Sahili)

ALANYASPOR

Famara Diedhiou (Senegal), Chidozie Awaziem (Nijerya)

ALTAY

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A.Yasser Rayan (Mısır), Andre Poko (Gabon)

SİVASSPOR

Max Gradel (Fildişi Sahili), Faycal Fajr (Fas)

GİRESUNSPOR

Hamidou Traore (Mali), Souleymane Doukara (Moritanya)

KARAGÜMRÜK

Ahmed Musa (Nijerya)

ADANA DEMİRSPOR

Simon Deli (Fildişi Sahili)

KAYSERİSPOR

Mame Thiam (Senegal)

BAŞAKŞEHİR

Carlos Ponck (Yeşil Burun Adaları)

YENİ MALATYASPOR

Benjamin Tetteh (Gana), Oussama Haddadi (Tunus)

GAZİANTEP FK

Steven Caulker (Sierra Leone)

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