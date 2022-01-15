Afrika Uluslar Kupası maçında Benjamin Tetteh'den Boupendza'ya yumruk! Gana-Gabon maçında ortalık karıştı...

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Afrika Uluslar Kupası B Grubu maçında Gabon ile Gana karşı karşıya geldi. Gana, 18. dakikada Fenerbahçe'nin eski yıldızı Andre Ayew'in golüyle öne geçti. Gabon, 88. dakikada Allenivah ile eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.

Maçın bitiş düdüğüyle iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh, Hatayspor'un eski golcüsü Aaron Boupendza'ya yumruk attı.

Tetteh'nin yumruğu sonrasında Boupendza acı içinde yerde kalırken hakem, kırmızı kart göstermek için Tetteh'yi yanına çağırdı. Tetteh ise hakemin çağrısına karşılık vermeyip soyunma odasının yolunu tuttu. Bunun üzerine hakem, 25 numaralı oyuncuya(Tetteh) kırmızı kart gösterdiğini işaret etti.