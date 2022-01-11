Afrika Uluslar Kupası CANLI YAYINLA Misli.com'da! Onyekuru, Nijerya, Salah, Mısır...

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NİJERYA

İlk olarak 2021'in yaz aylarında oynanması planlanan ancak; önce elverişsiz hava koşulları, sonrasında da Covid-19 pandemisi nedeniyle Ocak 2022'ye kadar ertelenen Afrika Uluslar Kupası'na Sierra Leone, Benin ve Lesotho'nun olduğu eleme grubundan lider çıkarak (6 maç - 4G 2B) katılan Nijerya'da çok önemli eksikler var.

Turnuva öncesi yapılan koronavirüs testlerinde pozitif sonuç veren golcü Victor Osimhen, sakatlıkları bulunan savunma oyuncuları Abdullahi Shehu ve Leon Balogun ile, Watford'la yaşanan iletişim problemi nedeniyle kadroya zamanında kayıt edilemeyen Emmanuel Dennis turnuvada boy gösteremeyecek.

Bir dönem Bursaspor forması giyen William Troost-Ekong, Kasımpaşa ve Alanyaspor'dan tanıdığımız Kenneth Omeruo, hali hazırda Alanyaspor'da oynayan Chidozie Awaziem, Fatih Karagümrük'ün sağ açık oyuncusu Ahmed Musa ile Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Henry Onyekuru kadroda göze çarpan isimler...

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Leicester City'nin orta alandaki dinamosu Wilfred Ndidi, Rangers'ın yaratıcılığı yüksek isimlerinden Joe Aribo ve yine Leicester City'den; 150 resmi maça çıkıp 69 gol katkısı (43 gol - 26 asist) yapan Kelechi Iheanacho dikkatlerin üzerinde olacağı isimler olarak göze çarpıyor.

MISIR

Aralık ayında katıldığı 16 takımlı 2021 Arap Kupası organizasyonunda 4. olan Mısır'da ise elbette herkesin dikkati Mohamed Salah'ta olacak.

Konyaspor'dan Ahmed "Koka" Hassan ve Altay'dan Ahmed Yasser Rayyan'ın dışarıda kaldığı kadroda Galatasaray'dan Mostafa Mohamed yer alıyor.

Salah ve Mostafa Mohamed dışında savunma güvenliği söz konusu olunca Ahmed Hegazi ön plana çıkacaktır.

Yine bir dönem ülkemizde forma giymiş Trezeguet (Kasımpaşa) ve Mohamed Elneny (Beşiktaş) kadronun dikkat çeken diğer isimleri...

Eylül ayında TD koltuğunu Hossam El Badry'den devralan Carlos Queiroz'u Real Madrid, Manchester United, Portekiz ve İran günlerinden hatırlıyoruz. Mısır'la 11 maça çıktı ve 7 kez sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Nijerya'nın son 6 maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Mısır, 2021 Arap Kupası öncesi oynadığı 8 maçın 6'sını kazandı. Yenilgisi yok! (2 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

MBS2 fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Afrika Uluslar Kupası D Grubu karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Karşılıklı Gol Var" oldu!

%32'lik kesim taraf bahsi yapmanın zor olduğu Nijerya-Mısır kapışmasında karşılıklı gollere yönelmiş...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

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Mohamed Elneny, futbolun Mısır için önemini anlatıyor! İzleyelim...