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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.03.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Afrika Futbol Konfederasyonu'nda Motsepe dönemi

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Afrika Futbol Konfederasyonu'nda Motsepe dönemi

Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) yeni başkanı Patrice Motsepe oldu.

Fas'ın Rabat şehrinde 43. kez düzenlenen genel kurulda seçime tek aday olarak giren Motsepe başkan seçildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino da genel kurula katılarak, konfederasyon üyelerinin birlik içerisinde seçime girmesini övdü.

Afrika futbolunun yeni başkanı olan Motsepe, Güney Afrikalı bir işadamı. Motsepe, ayrıca 20 yıldır Güney Afrika'da Mamelodi Sundowns Kulübünün başkanlığını yapıyor.

CAF Başkanı Ahmed Ahmedin cezası 5 yıldan 2 yıla düşürüldü
CAF Başkanı Ahmed Ahmed'in cezası 5 yıldan 2 yıla düşürüldü

Öte yandan son başkan Ahmed Ahmed, konfederasyonun fonlarını usulsüz biçimde kullandığı gerekçesiyle FIFA tarafından 5 yıl men cezası almıştı. Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Ahmed'in cezasını 2 yıla indirse de bu süre seçimlere girebilme ihtimalini ortadan kaldırmıştı.

 

Afrika Futbol Konfederasyonunda Motsepe dönemi

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