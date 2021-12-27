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AFJET Afyonspor son haftalarda yükselişe

#AFJET Afyonspor#Fenerbahçe#Türkiye Kupası
AFJET Afyonspor son haftalarda yükselişe

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden AFJET Afyonspor, ligin ilk 10 haftasında topladığı 15 puan sonrası yönetim ve teknik heyet değişikliği yapmasının ardından 9 maçta 22 puan kazanarak 10’uncu sıradan 3’üncülüğe yükseldi.

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AFJET Afyonspor ligdeki ilk 10 hafta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

10’uncu haftanın ardından AFJET Afyonspor’da, başkan Yusuf Ulutürk ve teknik direktör Mustafa Çapanoğlu istifa etti.

Yeni başkan Süleyman Karakuş ve teknik adam Cem Kavçak ile yoluna devam eden AFJET Afyonspor, sonraki 9 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 7 galibiyetle 22 puan topladı.

Deplasmanda oynadığı Sivas Belediyespor maçında 3-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı 4-3 kazanan AFJET Afyonspor, devreyi 37 puanla 3’üncü sırada tamamladı.

Sezonun ilk yarısında 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan AFJET Afyonspor, sezonu lider tamamlamayı hedefliyor.

 

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#AFJET Afyonspor#Fenerbahçe#Türkiye Kupası

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