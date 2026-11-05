AEK-Real Madrid maçı sonrası Mourinho'dan Türkiye benzetmesi: Çok büyük etkisi var

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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda AEK karşısında aldıkları galibiyetin ardından tribün atmosferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİLDİĞİM TÜRKİYE ATMOSFERLERİNE ÇOK BENZİYORDU"

Allwyn Arena'daki ortamdan etkilendiğini belirten Mourinho, "Atmosfer olağanüstüydü. Bildiğim Türkiye atmosferlerine çok benziyordu. Stadın çok büyük bir etkisi var." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam, Yunan takımlarının iç sahada taraftar desteğiyle farklı bir seviyeye çıktığını, deplasmanlarda ise aynı sonuçları almakta daha fazla zorlandığını dile getirdi.

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AEK'NİN OYUNUNA ÖVGÜ

Karşılaşmayı da değerlendiren Mourinho, rakiplerinin analiz ettikleri maçlardan daha yüksek seviyede oynadığını söyledi. AEK'nin organizasyonunu, baskısını ve doğrudan oyununu öven deneyimli çalıştırıcı, takımının geriye düştüğü kritik anlarda karakter göstererek karşılık verdiğini vurguladı.

Mourinho, AEK'de özellikle teknik direktörün hazırlığına dikkat çekerek rakibin cesur ve etkili bir oyun ortaya koyduğunu belirtti.