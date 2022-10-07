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AEK Larnaca hocası Jose Luis Oltra'dan Fenerbahçe'ye övgü

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#Fenerbahçe#AEK Larnaca#UEFA Avrupa Ligi
AEK Larnaca hocası Jose Luis Oltradan Fenerbahçeye övgü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 00:39

AEK Larnaca Teknik Direktörü Jose Luis Oltra, Fenerbahçe’nin çok kaliteli bir takım olduğunu ifade ederken, oyuncularının maç içerisinde her şeylerini verdiklerini söyledi.

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında AEK Larnaca deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan AEK Larnaca Teknik Direktörü Jose Luis Oltra, çok zor bir oyun oynadıklarını ifade ederek, “Çok kaliteli bir rakiple oynadık. Rakip takımın antrenörü tecrübesini konuşturdu. Futbolcularıma bir şey söyleyemem, her şeylerini verdiler. 80 dakika en azından oyundan düşmediler. Bizim için maçın kırılma anı kaleciyle karşı karşıya kaldığımız pozisyondu. Onu değerlendirebilseydik daha farklı bir maç olabilirdi. Futbolda her şey olabiliyor. Önümüzdeki hafta kendi evimizde değişik bir atmosferde oynayabiliriz. Kendi ligimizde Aris maçı var, ona odaklanıyoruz” dedi.

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#Fenerbahçe#AEK Larnaca#UEFA Avrupa Ligi

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