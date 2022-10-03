Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

AEK Larnaca cephesi Fenerbahçe maçı öncesi endişeli! "Kadıköy'de cehennem bekliyor"

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#AEK Larnaca#Avrupa Ligi
AEK Larnaca cephesi Fenerbahçe maçı öncesi endişeli Kadıköyde cehennem bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 18:05

UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak AEK Larnaca'nın basın sözcüsü Kyriakos Dimitriou, karşılaşma öncesi açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında konuk edeceği Güney Kıbrıs takımı AEK Larnaca'nın basın sözcüsü Kyriakos Dimitriou, Fenerbahçe maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sporx'in aktardığı habere göre, İstanbul deplasmanının çok zorlu geçeceğini söyleyen Dimitriou, "Tarihi bir maç olacak. Kadıköy'de bizi adeta bir 'cehennem' bekliyor. Birçok yönden değişkenleri olan bir karşılaşma olacak ancak inancımızla ve özgüvenimizle bu maça hazırlanıyoruz. Oraya gidip Fenerbahçe'nin gözünün içine bakacağız ve alabileceğimiz en iyi sonucu alacağız. Grupta alabileceğimiz her puan önemli. Ekim ayında tam 8 maça çıkacağız ancak şu anda önceliğimiz Fenerbahçe maçı. İstanbul'da tarih yazmak istiyoruz." dedi.

6 Ekim Perşembe günü İstanbul'da Fenerbahçe'ye konuk olacak olan AEK Larnaca, grubun ilk maçında Rennes'e kendi evinde 2-1 mağlup olurken, ikinci maçta deplasmanda Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#AEK Larnaca#Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler
Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler
Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

#Meteoroloji