Advocaat'tan Oğuzhan Özyakup'a uyarı: Yeri garanti değil

Spor Arena Dış Haberler | Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş'tan transfer edilen Oğuzhan Özyakup'un takımdaki geleceği ve konumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, ilk maçında gol atma başarısı gösteren 27 yaşındaki futbolcunun takımdaki yerinin garanti olmadığını söyledi.

Advocaat, Oğuzhan Özyakup'un ilk 11'deki yerini sağlamlaştırması için daha çok çalışması gerektiğinin de altını çizdi.

Dick Avdovaat'ın Oğuzhan Özyakup'la ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Oğuzhan Özyakup, ilk 11'e girebilmek için savaşmak zorunda. Yerinin garanti olmadığını ve ilk 11'e girmek için kendisini zorlaması gerektiğini ona da söyledim. Çünkü o bölgede 3 futbolcudan 2'si oynayacak. Birisi dışarıda kalacak. Kendisini antrenmanlarda göstermek zorunda."

Oğuzhan Özyakup, Feyenoord formasıyla ilk maçına Emmen karşısında çıkmış ve ilk 11'de başladığı mücadelenin 2. dakikasında gol atmıştı.





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