Adrija Vilimanovic, Haliliye Belediyespor'da

Haliliye Belediyespor Antrenörü Akif Gürgen, yaptığı yazılı açıklamada, 25 yaşında ve 1,95 metre boyundaki voleybolcunun geçen sezon Slovenya ekibi ACH Voley Ljubljana'da forma giydiğini belirtti.



Vilimanovic'in kariyerinin oldukça parlak olduğunu bildiren Gürgen, "Kaliteli bir oyuncu transfer ettik. Bu transferle takım içindeki rekabetin artacağını düşünüyoruz. Yeni kurulan genç ekibimiz, kısa sürede birbirine uyum sağladı. Vilimanovic'in transferi kadro derinliğini de arttırdı. Çalışmalara başlayan oyuncunun takım arkadaşlarıyla çabuk kaynaşması bizleri memnun etti" ifadelerini kullandı.

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