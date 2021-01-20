Adrian Mutu'nun rotası Türkiye!

Rumen teknik adam Adrian Mutu'nun Süper Lig'e olan ilgisi netleşti.

Türkiye’ye gitme konusundaki soruya; menajeri aracılığı ile Türkiye’de bazı Süper Lig takımları ile temasların sürdüğünü, ancak şu anda Romanya U21 Milli Takımının başında olduğunu hatırlatan Mutu, Süper Ligi'ne teknik adam olarak gelmek istediğini açıkladı.

Öte yandan Mutu'nun menajerinin Süper Lig ekiplerinden iki farklı klup ile fiyat pazarlık aşamasına kadar geldiklerin, temas ve görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Futbol kariyerini teknik adam olarak sürdüren Mutu’nun ikili görüşmeler için Türkiye’ye gelmesi an meselesi.