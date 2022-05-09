Bir dönem ülkemizde de forma giyen Adreian Payne cinayete kurban gitti

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Geçen yıl OGM Ormanspor'da oynayan ABD'li basketbolcu Adreian Payne, 31 yaşında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Daily Mail'e konuşan bir polis sözcüsü, Adreian Payne'nin pazartesi sabahı Florida'daki bir evde vurularak öldürüldüğünü ve cinayet zanlısının tutuklandığını belirtti.

Eski NBA oyuncusu Jared Sullinger de sosyal medya paylaşımında, Payne için "Kardeşime/takım arkadaşıma" şeklinde ilettiği mesajında "rahat uyu" notunu düştü.

31 yaşındaki oyuncunun ölümü, spor dünyasında büyük üzüntü yarattı.