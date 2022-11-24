ADO Den Haag'da Dirk Kuyt ile yollar ayrıldı

Haberin Devamı

Fenerbahçe formasını 2012 ile 2015 yılları arasında giyen Dirk Kuyt'ın ilk teknik direktörlük tecrübesi hüsranla bitti. Sezon başında Hollanda 2. Lig ekibi ADO Den Haag'ın başına geçen 42 yaşındaki Kuyt ile yolların ayrıldığı açıklandı.

ADO Den Haag'ın başında 17 maça çıkan Kuyt, maç başına 1.12 puan ortalaması tutturmuştu. Kulüpten yapılan Kuyt'a veda açıklamasında teknik direktör değişiminin gidişatı düzeltme yolunda bir adım olarak yapıldığı ifade dildi.

ADO Den Haag, 20 takımlı Hollanda 2. Ligi'nde 16 puanla 17. sırada bulunuyor.