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ADO Den Haag'da Dirk Kuyt ile yollar ayrıldı

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#Dirk Kuyt#ADO Den Haag#Fenerbahçe
ADO Den Haagda Dirk Kuyt ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 17:18

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın ilk teknik direktörlük serüveni 17 maç sürdü. Hollanda 2. Lig ekibi ADO Den Haag, 42 yaşındaki teknik direktörle yolların ayrıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe formasını 2012 ile 2015 yılları arasında giyen Dirk Kuyt'ın ilk teknik direktörlük tecrübesi hüsranla bitti. Sezon başında Hollanda 2. Lig ekibi ADO Den Haag'ın başına geçen 42 yaşındaki Kuyt ile yolların ayrıldığı açıklandı.

ADO Den Haag'ın başında 17 maça çıkan Kuyt, maç başına 1.12 puan ortalaması tutturmuştu. Kulüpten yapılan Kuyt'a veda açıklamasında teknik direktör değişiminin gidişatı düzeltme yolunda bir adım olarak yapıldığı ifade dildi.

ADO Den Haag, 20 takımlı Hollanda 2. Ligi'nde 16 puanla 17. sırada bulunuyor.

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#Dirk Kuyt#ADO Den Haag#Fenerbahçe

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