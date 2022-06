Adnan Polat'tan flaş açıklamalar! 'Burak Elmas çok acı çekti, Dursun Özbek'i destekliyorum'

Haberin Devamı

Kendi dönemindeki bir kongrede ortaya çıkan idari ibrasızlık kararının revize edilmesi gerektiğinin altını çizen Polat, kulübün ilk olarak birlik ve beraberlik halinde hareket etmesi gerektiğini belirtti. Başkanlık görevine gelen kişinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Polat, "Galatasaray’ın önceliği bence birlik ve beraberliğin sağlanması çünkü Galatasaray Kulübü üyeleri kendi aralarında parçalara bölünmüş vaziyette. Eskiden bizim desteklemediğimiz başkan da seçilse seçildiği vakit herkes ona yardımcı olup kulübün başarılı olması için elinden geleni yapardı. Şimdi o tip şeyler, değerler ortadan kayboldu. Özellikle 2011 yılı mart ayındaki kongreden sonra idari ibrasızlık diye bir şey çıkardılar. Bu kulübün imajını ciddi şekilde yaraladı. Galatasaray başkanlık makamının ağırlığını kaybettirdi. Tüzüğün günün şartlarına göre tekrardan revize edilmesi gerekiyor. Seçimlerden sonra gelecek başkan kim olursa olsun bu tüzüğe el atacaktır. Daha önce tüzük çalışmaları yapanlar belli bir kalıpta kalıp başka hesaplar peşinde koşarak hazırlıyorlardı. Galatasaray’ın kuruluş ayarlarına geri çevrilmesi lazım. Birlik ve beraberlik sağlanırsa ekonomik ve sportif kısımların düzeltilmesi daha kolay olur. Aksi takdirde gelen yönetimler, çok fazla bir şey yapamadan yıpranır ve kısa sürede görevlerinden gider" diye konuştu.



"BURAK ELMAS, KENDİ DÖNEMİNDE ÇOK ACI ÇEKTİ"



Galatasaray’ın seçilen başkanına seçildiği sürecin ardından destek ve yardımcı olunması gerektiğini belirten Polat, Burak Elmas’ın gönderilme şeklini eleştirerek, "Burak Elmas, kendi döneminde çok acı çekti. Aday olma şekli kabul görmese de kulüp, onu başkan seçti. Ona gerekli saygı ve hürmetin yapılması gerekiyordu. 7-8 ay sonra Galatasaray’a hiç yakışmayan bir kongre ile idari ibrasızlık çıkartıldı. Kumpas türü spekülasyonlar duyduk. İşin aslını çok fazla bilmiyorum. Galatasaray başkanına öyle bir kongre yapılmamalıydı. Üzüldüğünü biliyorum ama hiçbir Galatasaray başkanı bu şekilde gönderilmemeli" şeklinde konuştu.

"ÇATI ADAY KONUSUNDA SON 4-5 SENEDE BANA SÜREKLİ GELİNDİ"



Galatasaray’daki seçimlerde sürekli olarak gündeme gelen çatı aday konusunda geçmiş dönemde kendisine de gelindiğini belirten Polat, şöyle konuştu:



"Son 4-5 senede bana sürekli gelindi. Belli saygınlıkta olan, Galatasaray’daki belli grup liderleri geldi ama kulübün üstünde taşıdığı bir nezaketsizlik var. O da benim kongre ile başlayan idari ibrasızlık meselesi. Galatasaray’ın bunu kaldırması lazım. O ibrasızlık ile birçok isim kulüpten uzak duruyorlar. Bu insanların tekrar kulübün içerisine girmesi gerekiyor. Yargıtay, idari ibrasızlığı yok kabul ediyor. Bu kongrede ’Bir oylama yapın, bunu kaldıralım, yeni bir sayfa açılsın’ dedim. Maalesef o adım atılmadı. Neden yapmadıklarını bilmiyorum. İnşallah bundan sonra gelen başkan yapar. Birlik ve beraberliğin ilk adımı bu."

Galatasaray başkanlık seçiminde aday olan iki isimle de görüştüğünü belirten Adnan Polat , iki isimle yaptığı görüşmelerle ilgili olarak şu detayları paylaştı:"Eşref Bey ile genel olarak Galatasaray’ı konuştuk, proje bazlı bir konuşmamız olmadı. Birlik beraberlik, sportif başarı üzerine konuştuk. Dursun Bey, gayrimenkul konusunda benim fikrimi almak istedi. Florya ve Mecidiyeköy projesinden bahsetti. Bunların hesabını kitabını yaptık ve bu gelirler eğer Galatasaray’ın borçlarına ayrılırsa, kulübün borçları bu projelerle sıfırlanıyor. Belli tecrübeleri de var, daha önce başkanlık yaptı. Yeni bir başkan geldiğinde içinde bulunduğu dünyayı anladığında aradan 1 sene geçiyor. Eşref Bey bu konularda iş hayatından geldiğinden tecrübesi vardır ama Dursun Bey daha önce başkanlık yaptığından daha tecrübeli. Dursun Bey bizden destek istedi. Ben de Galatasaray’ın menfaati için her konuda yardımcı olacağımı söyledim. Dursun Bey’in bu anlamda bir adım önde olduğunu düşünüyorum."Sarı-kırmızılı camianın sabırlı olmasını ve bir planlama doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini belirten Polat, "Bizim scouting ve altyapı konusunda kurumsal bir yapıya dönüşmemiz lazım. Bu konuda gerekli harcamayı yapmak gerekiyor. Her futbolcu satılır, yeter ki değerinde satılsın. Altyapıdan bir oyuncu çıkarıp yıldız haline getirdiğinizde asıl yıldız futbolcu o oluyor bana göre. Galatasaray’da geçmişte bu çok oldu. 1992’de Derwall döneminde futbolcularımızın yaşları çok ilerlemişti ve o seneden başlayarak takımı gençleştirmeye soktuk. Bunu 3 senede kademe kademe yaptık. O takım benim dönemimde şampiyonluklar aldı. Benden sonra da şampiyon olmaya devam etti ve UEFA Kupası aldı. Aynı şeyi tekrar yapabiliriz. Camianın sabırlı olması gerekiyor. Toprağa ektiğiniz tohumun meyve vermesi için birkaç senenin geçmesi gerekiyor. Bu baskı olduğu anda, bu sefer yapılmak istenilen şeyler darmadağın olabiliyor. Orada da yönetimin bir duruşu olmalı ve bu baskılara dayanmalı. Galatasaray tabii ki şampiyonluğa oynar her zaman ama bu süreçleri de göz ardı etmemek lazım" dedi.

"OKAN BURUK’U ALABİLİRLER"



Galatasaray’da teknik direktörlük görevine kulübü tanıyan, yerli bir isim getirilmesi düşüncesine daha yakın olduğunu belirten Polat, "Bana göre şu dönemde Galatasaray’ı çok iyi tanıyan teknik adamlar var. Okan Buruk’u alabilirler. Başakşehir’i şampiyon yaptı. Türkiye Kupası’nı kazandı. Futbolu bilen, aklı başında, kulübün altyapısından gelen bir spor adamı. Yurt dışından da alabilirler ama bu dönemde alınacaksa tecrübeli, disiplinli bir teknik adam gerekiyor çünkü Florya biraz laçkalaşmış durumda gördüğüm kadarıyla. Özellikle gençlere ve altyapıya önem veren bir teknik adam seçmeleri gerek. Galatasaray teknik direktör sıkıntısı çekmez" diye konuştu.



"BURAK ELMAS’IN SEÇİLİRKEN BİR TEKNİK ADAMIN ŞEMSİYESİ ALTINA GİRME GİBİ BİR DURUMA SOKULMASI YANLIŞTI"



Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın kongrede kendisine yapılanları hak etmediğini belirten Adnan Polat, "Burak Elmas’ın seçilirken bir teknik adamın şemsiyesi altına girme gibi bir duruma sokulması yanlıştı. Bu şekilde seçime giren bir başkan adayını seçenler de yanlış yaptılar bana göre. Seçildikten sonra Elmas’a gerekli saygıyı göstermeyenler de yanlış yaptı. Galatasaray yönetimine bu şekilde muamele yapmak da yanlıştı ve yanlışlar arka arkaya gitti. Bu da kulübün kafasının ne kadar karışık olduğunu gösteriyor. Galatasaray’ın bunlardan arınması lazım. Camiayı bir araya getirecek bir lider lazım. Bu oluşamadı Burak zamanında. Hiç kimse bunu hak etmiyor. Hizmet etmeye gelen bir kişi bu şekilde cezalandırılamaz. En büyük yanlışlar, kongredeki üslup ve tarzlardı. Kongre baştan aşağıya fiyaskoydu" ifadelerini kullandı.



"BUNLAR NE ZAMAN YAPILIRSA O ZAMAN STADA ADIMIMI ATARIM"



"Galatasaray’a bir gün tekrar başkan adayı olur musunuz" sorusuna ise Polat, şöyle cevap verdi:



"Gönlümün bir tarafı her zaman Galatasaray’da. Kongre ifade ettiğim idari ibrasızlıklarla ilgili nezaketsizliği kaldırmadığı sürece ben sadece kulüpten içeri oyumu kullanmak için giriyorum. Onun dışında hiçbir aktivitede yokum. Benim dönemimde yapılan stada bile 10 senedir adımımı atmadım. Sadece bana değil, rahmetli Mustafa Cengiz’e, Burak Elmas’a yapılanları ortadan kaldıracak bir nezaket gösterisinde bulunup birlik beraberliği sağladıktan sonra oturup konuşuruz. Bunlar ne zaman yapılırsa o zaman stada adımımı atarım."



Öte yandan Polat, Piyalepaşa’daki projesinde yer alan Gül Baba Parkı’nın açılışının perşembe günü yapılacağını belirterek, "Piyalepaşa projemizin ön tarafında bir park yaptık. O parkın da adını, Gül baba Parkı koyduk. Bu proje kapsamındaki bir caddenin adı da Derviş Gül Baba olarak değiştirildi. Önümüzdeki perşembe günü açılışını yapacağız. Buradan da dost kardeşimiz, Macaristan’a bir mesaj yollayacağız. Seçimin olacağı cumartesi gününün akşamında da Atatürk Kültür Merkezi’nde bir konserimiz olacak. Önemli bir Macar şairi, Gül baba ile ilgili bir şiir yazdı ve bir bestekar bunu senfonik müziğe dönüştürdü. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da bunu seselendirdi. Bir gün sonra da Galatasaray Lisesi’nde pilav günü olacak. Galatasaray’ın birlik ve beraberliği için yakılmış bir meşale" açıklamasında bulundu.

