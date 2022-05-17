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Adnan Öztürk: 11 Haziran’da kim seçilirse seçilsin Eylül'den sonra seçim olur!

#Galatasaray#Adnan Öztürk#Futbol
Adnan Öztürk: 11 Haziran’da kim seçilirse seçilsin Eylülden sonra seçim olur
Uğur Yapıcı

Galatasaray'da, 2004-2006 ve 2011-2013 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerini üstlenen ve daha önce başkan adayı olan Adnan Öztürk, Spor Arena'ya özel açıklamalar yaptı. Eşref Hamamcıoğlu’nun listesinde olacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıklayan Öztürk, sarı-kırmızılılardaki seçim gündemine ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.

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Galatasaray, 11 Haziran’da yapılacak seçimle yeni başkan ve yönetim kurulunu belirlemeye hazırlanırken resmi adaylar Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk dışında eski başkan Dursun Özbek’in adaylığını duyurması bekleniyor.

Kritik seçim öncesi Özbek’in çatı adaylığı düşüncesine Metin Öztürk’ün sıcak baktığı belirtilirken Eşref Hamamcıoğlu olumlu karşılamadığını ve adaylığının devam edeceğini duyurmuştu.

Hamamcıoğlu’nun listelerin verileceği 20 Mayıs öncesi Adnan Öztürk ile görüştüğü ve olası yönetiminde yer alması için ikna ettiği ileri sürülmüştü. Adnan Öztürk, Spor Arena’ya konuşarak, “Eşref Hamamcıoğlu’nun listesinde olmayacağım. Haberler gerçeği yansıtmıyor.” ifadesini kullandı.

“EYLÜL’DEN SONRA SEÇİM OLUR!”

Seçim gündemini değerlendiren Öztürk, dikkat çekici bir iddiada bulunarak, “Galatasaray’da 11 Haziran’da Dursun Özbek dahil kim seçilirse seçilsin Eylül’den sonra seçim olur. Büyük Galatasaray Projesi tamamlandığı gün herkes gider…” dedi.

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#Galatasaray#Adnan Öztürk#Futbol

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