Adis Jahovic Göztepe'ye geri döndü
Süper Lig ekibi Göztepe, eski golcüsü Adis Jahovic'i yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.
Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Süper Lig'e yükseldiğimiz 2016/17 sezonunda Göztepe'mize katılan ve 1,5 sezon boyunca formamızı giyen Adis Jahovic yuvaya geri döndü. Makedon oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladık.
Adis Jahovic'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle