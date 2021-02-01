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GeriFutbol Adis Jahovic Göztepe'ye geri döndü
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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

Adis Jahovic Göztepe'ye geri döndü

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Adis Jahovic Göztepe'ye geri döndü
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Süper Lig ekibi Göztepe, eski golcüsü Adis Jahovic'i yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Süper Lig'e yükseldiğimiz 2016/17 sezonunda Göztepe'mize katılan ve 1,5 sezon boyunca formamızı giyen Adis Jahovic yuvaya geri döndü. Makedon oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladık.

Adis Jahovic'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz.

Adis Jahovic Göztepeye geri döndü

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