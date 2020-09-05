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Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu!
Geçen sezon Süper Lig ekibi Fenerbahçe forması giyen Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu.
Portekiz Ligi takımlarından Boavista, 34 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Fransız oyuncu son olarak Rusya Ligi ekiplerinden Sochi takımında forma giyiyordu. Adil Rami, Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıkmıştı.
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