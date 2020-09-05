MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAdil Rami'nin yeni takımı belli oldu!
GeriFutbol Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.09.2020 - 08:45 | Son Güncelleme:

Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu!
Abone Olgoogle-news

Geçen sezon Süper Lig ekibi Fenerbahçe forması giyen Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin yeni takımı belli oldu.

Portekiz Ligi takımlarından Boavista, 34 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fransız oyuncu son olarak Rusya Ligi ekiplerinden Sochi takımında forma giyiyordu. Adil Rami, Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıkmıştı.

 

Adil Raminin yeni takımı belli oldu

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle