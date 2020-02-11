Adil Gevrek'ten Guilherme transferi ile ilgili yeni açıklama

Kulüpler Birliği toplantısı sonunda Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deprem nedeniyle ertelenen Trabzonspor maçı hakkında konuşması gerektiğini belirten Gevrek, “Türkiye’de belki de son zamanlarda çok konuşulduk. Ertelenen maç oldu. Federasyona ve Trabzon tarafına maalesef bu işi anlatamadık. Burada bir sıkıntı oldu. Bu konuyu konuşmamak üzere kapatmak istiyorum çünkü gündemi çok işgal etti. Biliyorsunuz deprem oldu hem Malatya’da hem de Elazığ’da bu vesileyle depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Benim de ailem, köyüm orada. En çok etkilenenlerden biri de bizim köydü. Tabii burada maçın oynanıp oynanmaması konuşulunca aslında maçı oynamak istemedik altını çizerek söylemek istiyorum. İlla da o maç oynansın demedik. Ama bu farklı algılandı. Trabzonspor bize gelmek istemiyor dedikleri için aslında ben Trabzon gelmek istemiyor da demedim. Bu konuyu da bugün federasyonumuzda netleştirdik. Böyle bir şey olduğu için biz bu maçı oynamak istemedik ve bu konu maalesef çok konuşuldu. Sanki biz bu durumda maçı oynamak istiyormuşuz gibi bir taraf oldu. Aslında bu iş böyle değildi. Biz bu ertelemenin şeklinin bu şekilde olmamasına karşı çıktık ve bugün de bunun doğru olmadığını federasyon başkanımız ve yöneticilere izah ettik. O anlamda biz bu maçı oynama taraftarı değildik” şeklinde konuştu.



“Guilherme transferi ile kardeşliği zedeleyecek duruma getirdiler”

Transferin son gününde Trabzonspor’a giden Guilherme konusuna da açıklık getiren Gevrek, “Bir diğer konu ise Guilherme konusu. Biz bir aileysek federasyon olarak, Kulüpler Birliği olarak, kulüp başkanları olarak bütün dertlerimizi bu masanın etrafında paylaşmamız lazım, doğru olan budur ki bugün de öyle yaptık. Sahanın içinde birbirimize rakip olabiliriz bu gayet doğal, herkes maçı kazanmak isteyebilir ama asla bunu stadın dışına taşımamamız lazım. Birbirimizle diyaloglarımızın mutlaka olması gerekiyor. Trabzon ile bizim ezelden gelen bir kardeşliğimiz var ve biz bunu korumak için çok büyük mücadeleler verdik. Ama maalesef Guilherme transferi ile bu kardeşliği zedeleyecek bir duruma getirdiler. Trabzonspor camiası ve taraftarına asla bir şey demiyorum ama yönetim olarak bunun doğru olmadığını bugün yüzlerine de söyledim. Bunun etik olmadığını, bunun yanlış bir şey olduğunu izah ettim. Guilherme transferinde 1 gün kala böyle bir girişimin yapılmasını doğru bulmadığımızı söyledik. Kaldı ki 40 bin Euro’yu yatırarak oyuncu alabiliyoruz deniliyordu. Türkiye’de gördü ki bu parayı yatırarak gidemiyormuş. 40 bin Euro’yu yatırıp da bu oyuncuyu alamadılar, bunun altını çizerek söylüyorum. Çünkü Malatyaspor taraftarı bizi bekliyor bu konuda, cevap bekliyor. Bunun karşılığında bedel alarak, hatırı sayılan insanlar araya girince Trabzon ile olan kardeşliğimizi zedelememek adına bu transfere müsaade ettik. Yoksa bu transfer 40 bin Euro'ya bitmedi, yaklaşık olarak 500 bin Euro’ya bitti. Bunu da bütün Malatyaspor taraftarının bilmesinde fayda var. Trabzon taraftarları ile böyle bir husumet içinde olmak istemiyoruz ama yönetimsel olarak bana göre ve Trabzonluların da kabul etmeyeceği bir konu olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“Hedefimiz ilk 8”

Hedeflerinin ligde ilk 8 olduğunun altını çizen Başkan Gevrek, “İkinci yarıya başladık, iyi gitmiyoruz. Bir gidişat var, belki de göründüğü gibi kötü bir gidişat var. Ama bu kötü olacak anlamına da gelmiyor. 6 yıldır buradayız, bu zamana kadar krizler yaşadık ve Malatyaspor camiasının da şunu bilmesinde fayda var diye düşünüyorum; biz 6 senedir Allah’a çok şükür ki çıtayı yükselterek gidiyoruz. Belki son haftalarda maç kazanamıyoruz, kötü bir gidişat var diye görünüyor ama bu takım kaliteli bir takım. Biz bir olursak Allah’ın izniyle çok rahat bir şekilde çıkararak ligi hedeflediğimiz yerlerde bitiririz. Daha önce de söylemiştik; hedefimiz ilk 8” dedi.

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